Det er stort behov

Nyhende

Eid vidaregåande skule har nyleg starta opp fleire pilotprosjekt som går på vaksenopplæring. Skulen har i år totalt tre vaksenopplæringar, og to av dei er no fulle. Dei to som er fulle er nettbasert VG4 påbygging til generell studiekompetanse, eit opplæringstilbod særleg for vaksne som har fagbrev, men ønskjer å ta generell studiekompetanse, som Fjordabladet har skrive om tidlegare, og VG2 industriell møbelproduksjon. Sistnemnde er hovudsakleg eit pilotprosjekt der vaksne med minoritetsbakgrunn som ønskjer å få kompetanse og deretter rett ut i arbeid, får moglegheit til nettopp dette.