Ber om 60 millionar til Stad skipstunnel

Nyhende

No har dei tre næringsråda sendt høyringsuttale om Stad skipstunnel i Statbudsjettet for 2021. Her er dei krystallklare, og viser til at prosjektet med skipstunnel er gryteklart, at det er grundig utgreia, reguleringsplanen er vedteken, og kvalitetssikringa er gjennomført.