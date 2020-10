Vil ha leksefri skule

Nyhende

Eg syns at det er teit at når man er ferdig med skule, er ein ikkje ferdig likevel. Når eg kjem heim og tenker, yes! endeleg ferdig, blir eg irritert og umotivert av all leksa.

Eg vil ha lengre skuletid fordi mamma er strengere enn læraren.

Det hadde vore enklere for alle og alle fekk like god hjelp. Eg skulle ønske eg fekk meir fritid til å gjere det eg ville, og ikkje sitte heile dagen med skulearbeid.

Eg skulle ønske politikarane gjorde skuledagen litt lengre, sånn at vi slapp heimearbeid.

Eg skulle heller ønske og ha ein ekstra time.