Kvar har det vorte av fair play i politikken?

Nyhende

Frå tid til anna opplever vi, både i internasjonal, nasjonal og lokal politikk at einskilde politikarar strekk språkstrikken for langt; kommentarar som kan opplevast som usaklege og med intensjon om å ramme nokon. Kva som ligg i for langt ser det ut til å vere individuelle grenser for. Naturleg nok. For kva er no standarden for akseptabel åtferd i politikken? Finst det noko slikt? Og i kva grad blir det i så fall brukt og etterspurt?