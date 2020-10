38 prosent færre elevar på Stårheim

Nyhende

Dette viser ein prognose på elevtalet, laga ut i frå talet på fødde barn i krinsen dei siste fem åra. Sidan 2015 er det blitt født berre 18 barn i Stårheim skulekrins. Eller i gjennomsnitt 3,6 barn per år desse siste fem åra. Noko som er alt for låge fødselskull til å halde oppe elevtalet i skulen. Prognosane viser også at elevtalet ved skulen i bygda vil stupe dei neste åra, om ikkje det flyttar eit ganske stort tal med barn til krinsen.