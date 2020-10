Eid nest beste jentelag i fylket

Nyhende

Etter at Eid sine jenter slo Gaular i semifinale, og Førde 1 vann det interne klubboppgjeret mot Førde 2, var det klart for to finalekampar, heime og borte, mellom Førde 1 og Eid. Den første finalekampen vart avvikla på Eid Idrettspark. Førde 1 vann kampen 4-1. Den andre og avgjerande finalekampen på Førde sin heimebane sist fredag.