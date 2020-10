Vanskeleg dilemma om sal av helsesenter i Selje

Nyhende





Alle ønskjer næringsutvikling, tilflytting og at Selje skal kome ut av den stagnasjonen ein har vore i siste åra. Planane og visjonane til investorgruppa bak Selje Hotell vert ønska velkommen, men kan gi konsekvensar på vegen.

No har sal av helsesenteret i Selje vorte eit brennheitt dilemma. Nokre av lokalpolitikarane ropar varsku. Eldrerådet fastslår at helsesenteret må erstattast og ha høgaste prioritet.

Selje Hotell har sikra seg tomta ved sidan av helsesenteret, men for å utvikle hotellplanane er dei avhengig også av helsesentertomta – som til saman vil gi ei utvikling på ei 13 mål tomt.

Fleire politikarar steiler, og meiner rekkefølgja vert feil.

«Vi veit at vi har eit helsesenter som fungerer. Skal det seljast må vi først vite kva konsekvensar det får», seier Frp-Bleie.

«Vi må unngå ei sniknedlegging av helsesenteret», fastslår Sp-Sandal.

Og det er her problematikken oppstår. For kvar skal innbyggjarane i ytre del av kommunen gå når dei treng legehjelp, om helsesenteret er borte-vekk? Ledige lokale i Selje sentrum kan vere vanskeleg å oppdrive, fryktar fleire.

Det bør vere sjølvsagt at ein skal ha legekontor i Selje. Vi forstår bekymringane om det blir ei midlertidig løysing at innbyggjarane i ytre må innover til Nordfjordeid for å få legehjelp eller på helsestasjon. Det er lang veg.

Må kommunen byggje nytt helsesenter vil det ta tid før det står klart – i ein kommune som har mange uløyste investeringsoppgåver.

Fleire av politikarane påpeikar at dei ikkje vil sette seg i vegen for at det vert bygd hotell på tomta. Samtidig er det klart at kommunen har brukt mange millionar på ruste opp dagens helsesenter.

Gunn Sande (Sp) fryktar at ein risikerer å selje helsesenteret for nokre millionar kroner, for i neste omgang bruke 14–15 millionar for å rigge eit nytt fullverdig alternativ. Det er dårleg butikk i ein kommune som manglar pengar.