Støttar kommunedirektøren si tilråding

Nyhende

─ Stad Idrettsråd støttar bygginga av symjebasseng i Selje slik framlegget frå kommunedirektøren ligg føre, gjennom samarbeid med private aktørar. Dette vil gje både rask løysing, og størst mogeleg samfunnsverknader. Stad Idrettsråd understrekar at det er stort behov for ein fleirbrukshall i Selje, og at arbeidet med plassering og funksjonsprogram må halde fram med uforminska styrke, skriv Stein Bjørhovde i Stad Idrettsråd i ein e-post til Stad kommune.