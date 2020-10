Nyhende

– Bakgrunnen for at fleirtalet i ungdomsrådet valde å ikkje følgje kommunedirektøren si tilråding, som går ut på at ein først prøver å få realisert ny symjehall i Selje i samarbeid med private aktørar/næringsbygg i Selje sentrum, har samanheng med at vi ser ein del utfordringar dersom symjehallen blir ein del integrert del av eit nytt hotell i Selje. Men samstundes seier vi i vårt vedtak at dersom samlokalisering symjebasseng og fleirbrukshall ikkje kan realiserast, vert modellen med samarbeid med private aktørar sett i verk, seier Daniel Hildenes, leiar i Stad Ungdomsråd som understrekar at det i denne omgang er symjehall som må prioriterast, og at ein fleirbrukshall må kome som eit byggjestag 2.