Planlegg storstilt oppgradering og fornying for 52 mill.

Fjordhestsenteret vil tilby Bed & Box

Norsk Fjordhestsenter på Nordfjordeid er i gang med å fornye seg. Eit leilegheitshotell, plassar for korttidsoppstalling og oppstillingsplass for bubilar er av dei prosjekta som dei no vil realisere.