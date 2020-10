Spennande planar for Selje i framtida

Nyhende

Det er hårete draumar og store visjonar for Selje som vart presentert rett før helga. Endeleg fekk innbyggjarane høyre og sjå korleis ein tenkjer seg nye Selje Hotell, og korleis ein elles ser for seg utviklinga av Selje.

Den lokale investorgruppa vil ikkje berre bygge opp att eit hotell, men også vere med på å skape ei levande bygd. Dei ser for seg at hotellet skal vere ein dynamo for Selje.

Til oppbygging av nytt hotell har dei henta inn solid fagkompetanse. Link Arkitektur er Norges største arkitekturselskap, og er kjende for å vere med på å utvikle dei mest spektakulære hotella. Entreprenørselskapet HENT er også henta inn på fagsida, og har solid kompetanse frå heile Skandinavia.

Dei meiner alle at hotellet er liv laga. Saman jobbar dei for å lage eit hotell som skal vere ei oppleving i seg sjølv, samtidig som natur, helse, kultur og mat er viktige stikkord – frå ei hotelltomt som vert karakterisert som den mest spektakulære ein kan finne.

Utviklinga av Selje har stagnert siste åra. Men no har Stad kommune også store visjonar for utviklinga av Selje si framtid, noko ein fekk høyre meir om på folkemøtet fredag. Det er spennande tankar.

Vi håper dette er Selje sin gylne sjanse. Det er ingen tvil om at hotellutbygginga er eit løft av dei sjeldne. Får ein dette til kan det gi viktige arbeidsplassar og tilflytting til bygda.

Tida framover vert svært interessante. Det politikarane får på bordet krev at kommunen riggar sine planar med nytt symjebasseng og sentrumsutvikling – slik at ein kan få størst mogleg effekt av satsinga i lokalsamfunnet. Bakteppet er at det kostar – i ein kommune som ikkje sit på ei økonomisk full skattekiste.