Nyhende

På twitter melder politiet at ein mannsperson skal har vore medvitslaus. Då politiet kom til staden var mannen bevisst, og at vedkomande vart køyrt til legevakta på Nordfjordeid. Politiet melder vidare at mannen skal vere godt forslått, og at dei er på staden for å finne ut kva som har skjedd.