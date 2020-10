Nyhende

Det er to svært entusiastiske og kompetente pensjonistar, Finn Bjarnastein (76) og Olav Gjesdal (76) som har stått for oppføringa. Arbeidet starta i sommar, og er nettopp fullført. Det vert utan tvil mange trivelege stunder for borna både i det romslege bålhuset og i leikestativet.