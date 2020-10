Eksordførar er ny fylkesleiar i nytt parti

Nyhende

Sist laurdag var det samla 18 personar i Bergen for startskotet med å etablere det nye fylkespartiet Sentrum Vestland. - Dei 18 representerer eit breitt politisk landskap frå høgre til venstre i norsk politikk. Det er svært gledeleg at vi allereie no når breitt, og vi har trua på at det nye partiet vil vere eit reelt alternativ for mange veljarar i fleire parti, fortel den nye fylkesleiaren Osdal i ei pressemelding.