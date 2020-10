Stad skipstunnel – eit klårt løftebrot frå Høgre og FrP.

Nyhende

Då stod Høgre-representant Lødemel fram og kritiserte oss for at løyvinga kom alt for seint. FrP følgde opp med same visa. Om Høgre og FrP fekk makt etter valet i 2013 skulle det bli langt raskare oppstart vart det lova. Og det var eit positivt nyhende då skipstunnelen vart fullfinansiert i transportplanen som kom i 2017, og skulle startast opp i første fireårsperiode. Men så vart det heilt stilt! Etter regjeringssamarbeidet mellom Høgre og FrP, der FrP hadde både samferdsleminister og finansminister er ingen spade sett i jorda!