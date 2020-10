Stad har samla inn 450.000 kroner

Nyhende

TV-aksjonen NRK, der pengane går til WWF sitt arbeid for å kjempe mot plast i havet, gjekk av stabelen søndag. Totalt 215.693.315 kroner er samla inn i heile landet. Dette er noko mindre enn i fjor, då det vart samla inn over 240 millionar kroner til Care sitt arbeid for kvinner i nokre av dei mest sårbare områda i verda, men i motsetnad til i fjor vart det ein litt annleis innsamlingsaksjon i år grunna koronapandemien. Innsamlingsaksjonen har stort sett gått føre seg på internett.