Nyhende

Gerd Fløde Bjørlo orienterte folkemøtet om framtidsplanane for Selje Prestegard. – Det er viktig at prestegarden kan stå fram som det kulturminnet den er. Sentralt som den ligg i Selje sentrum, er ny bruk her ei mogelegheit for vidare utvikling av Selje sentrum og vil styrke Selje sin posisjon som nøkkelstad på kystpilegrimsleia, sa Gerd Fløde Bjørlo som opplyste at hovudprosjekt Selje prestegard blir starta opp med mål å få drift i prestegarden frå våren 2021.