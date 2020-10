Plukka nesten fire tonn søppel ved fjorden

Nyhende

Å redusere utslepp av havplast Ein verdsomspennande dugnad Plastforureining i havet har stått høgt på agendaen dei siste åra. Stadig blir det jobba med nye løysingar for å få bukt med problemet og i helga blir problematikken løfta fram i TV-aksjonen.

Frå 5. til 20. september gjekk ryddedugnaden «Hold Norge rent» av stabelen i Norge og i Stad kommune. Fleire aktørar rundt om i kommunen har deltatt på ryddeaksjonen. Ifølgje Ryddenorge.no har det vore totalt 34 ryddeaksjonar i Stad til no. Dette gjer at Stad ligg på 25.-plass i landet av kommunane som har hatt flest ryddeaksjonar. Ifølgje Fjordane Friluftsråd vart det rydda over 5000 kilo langs denne delen av kysten, og Stad kommune la seg på toppen av statistikken i Vestland med flest aksjonar og frivillige.