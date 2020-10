Lastebilfirma meldt for brot på køyre- og kviletida

Nyhende

Søndag kveld hadde Statens vegvesen kontroll på Kjøs der både tunge køyretøy og lette køyretøy vart kontrollert. Totalt 128 tunge køyretøy var innom kontrollplassen, medan 45 vart kontrollert. I tillegg vart totalt 16 lette køyretøy kontrollert.

Ifølgje Statens vegvesen vart 91 observasjonar gjort når det gjeld bruk av belte.

Eit lastebilfirma vart meldt for brot på køyre- og kviletidsreglane.

To sjåførar fekk også skriftleg åtvaring for brot på køyre- og kviletidsreglane.

I tillegg fekk to sjåførar fekk gebyr for å ikkje ha hatt med førarkort under køyring.

Ein sjåfør måtte sikre lasta betre før han kunne køyre vidare.