Nyhende

Framtidsvisjon Selje ti år fram i tid – For å lukkast skal vi bygge ein kutur basert på samarbeid.

Det sa styreleiar i Selje Næringsforening, Oddvar Flølo då han la fram «Vår draum for Selje», under det folkemøtet sist fredag. Først teikna Flølo eit bilete over korleis situasjonen hadde vore dei siste tjueåra. Han peikte på eit lokalsamfunn som hadde stagnert, nedgang i folketalet, tap av arbeidsplassar og hotell som brann ned til grunnen.