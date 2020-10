‒  Kva med elektrisk go-cart på taket av Alti?

Nyhende

Det gjeld framtida for Eidsgata Ber om gode idear Korleis kan ein ta vare på og utvikle Eidsgata? Alle som har ei meining om dette er velkomne til å bidra i eit prosjekt som tek mål av seg til å skape ny glød og entusiasme i det som vert karakterisert som juvelen i kommunesenteret Nordfjordeid.

Nordfjordeid konkurrerer ikkje berre mot større handelssenter som Førde og Moa, men også i stor grad mot netthandelen. Helgesen meiner difor at ein må sikre ein felles, langsiktig strategi som gjer at Nordfjordeid er plassen alle ynskjer å reise til, både for å handle og for å få andre gode opplevingar. Dette handlar ikkje minst om aktivitetar for både barn og unge utanom shopping og at her fint og triveleg.