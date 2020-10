Usemje om lovverket i vindkraftsaker

Nyhende

Det kom fram då Energi- og miljøkomiteen på Stortinget onsdag inviterte til høyring om stortingsmeldinga Vindkraft på land.

– Alle er samde om at avgjerdsprosessane rundt vindkraft ikkje er gode nok i dag. Vi må i størst mogleg grad sikre involvering, legitimitet og lokaldemokrati inn i prosessane. Kommunane har i dag for lite makt – dei kjem for seint inn i prosessane. Plan- og byggingslova har velprøvde verktøy for å handtere dette. Lova blir nytta i alle andre utbyggingssaker. Lova gir kommunane ein sterkare posisjon og set dei i førarsete i planprosessen, men dei skal likevel ikkje ha nokon vetorett. Vi meiner NVE framleis skal gi konsesjon etter energilova, men arealbruken må handterast etter plan- og byggingslova, sa styreleiar Bjørn Arild Gram i KS i innlegget sitt under høyringa.

Vil la energilova styre

– Det er høgt konfliktnivå knytt til vindkraft på land i Noreg. Vi ser eit behov for ei innstramming i konsesjonssystemet og ei meir varsam og balansert utvikling vidare, sa administrerande direktør Knut Kroepelien i Energi Norge, som er ein landsomfattande arbeidsgivar- og interesseorganisasjon for kraftnæringa.

– Tidlegare involvering av kommunar er viktig og ønskeleg. Slik kan ein i større grad ta omsyn til lokale ønskje og omsyn. Vi ser ein stor mangel med meldinga som no ligg føre: Nemleg å fremje ei føreseieleg ordning, som i større grad tilgodeser lokalsamfunna økonomisk for den lokale ressurs- og miljøbelastinga, sa han.

Kroepelien peika på at Energi Norge ikkje er samde med dei som meiner utbygging av vindkraft berre er noko som skal avgjerast lokalt og regionalt.

– Vindkraftkonsesjonar bør derfor behandlast under energilova. Fordi det heng så tett saman med nasjonale energiutviklingsomsyn og utviklinga av kraftsystemet. Difor bør det heller ikkje vere lokal vetorett, men lokal innvending i desse sakene.

NHO reiseliv er usikre

Medlemmene i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget fekk òg høve til å stille spørsmål til innleiarane. Mellom anna stilte Lars Haltbrekken (SV) spørsmål til NHO Reiseliv der han spurde om dei støttar at vindkraft- og andre kraftutbyggingssaker skal omfattast av plan- og byggingslova.

– Det viktigaste for oss er at det blir ei lokal forankring. Om det skal inn i plan- og byggingslova eller om ein finn ein betre og meir effektiv måte å løyse det på tar ikkje vi eit fast standpunkt til. Eg ser for meg at det òg kan forkludre prosessar om det blir teke inn i plan- og byggingslova, svarte Kjersti Aastad i NHO Reiseliv.

Natur- og friluft krev omlegging

Også ei rekke natur- og friluftsorganisasjonar fekk komme med innspel under høyringa onsdag. Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening (DNT), Norges Jeger- og Fiskerforbund, Naturvernforbundet, Sabima, Norsk Ornitologisk Forening, Natur og Ungdom og WWF Verdens naturfond har gått saman og formulert tolv krav til stortingsmeldinga.

– Regjeringa har lagt fram ei vindkraftmelding som skal ta meir omsyn til natur og friluftsliv, men vi er bekymra for at det er mange fine ord og få konkrete tiltak. Naturen må takast på alvor i vindkraftpolitikken, og det trengst langt kraftigare lut for å unngå at vindkraftutbygging øydelegg viktige natur- og friluftsområde i Noreg, seier Silje Ask Lundberg, leiar i Naturvernforbundet i ei pressemelding.

Natur- og friluftsorganisasjonane meiner mellom anna at energilova må endrast slik at natur og friluftsliv alltid skal vektleggjast ved tildeling av konsesjon, og at miljøforvaltninga må få ei større, formell rolle i vindkraftsaker. (©NPK)