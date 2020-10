Framtida for mjølkeproduksjonen

Nyhende

Utkjøpsordninga på mjølk viste at mange «mindre» mjølkeprodusentar i båsfjøs ikkje ser på seg sjølve som ein del av framtida innan mjølkeproduksjonen. Det er framleis «kø» for å slutte i fleire av fylka. Jordbruksforhandlingane i 2021 MÅ gje eit framtidshåp også for mjølkebruka under 30 kyr, ikkje minst må ein vise at ein vil legge til rette for at alle storfe er i lausdrift i 2034.