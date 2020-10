Tek eigne låtar fram i lyset

Nyhende

– Det er vel rundt seks, sju år sidan eg starta med å skrive mine eigne låtar. Før det hadde eg spelt mange år i coverband, sunge og spelt andre sine låtar, seier Atle Oen.

Musikklæraren på Nordfjordeid skule har hatt musikk som hobby så lenge han kan hugse. Og ein stadig veksande draum dei siste åra om å få gje ut sine eigen låtar. Fredag 27. november blir dette ein røyndom, då kjem albumet «Played by heart» ut på marknaden, både som ein fysisk CD, og som tilgjengeleg på ulike strøymetenester.

Rufsete levd liv

I pressemeldinga frå plateselskapet kan ein lese at Atle Oen kjem med «rufsete americana om rufsete levd liv». Og det er eit skråblikk på utfordringar vi alle kan kjenne på, som kjem fram i tekstane. Anten vi prøver å leve saman to og to, eller har nok med oss sjølve, heiter det i pressemeldinga.

–Eg må innrømme at erfaringar frå lærarlivet også ligg i botnen i nokre av tekstane. Sjølvsagt skriv eg ikkje direkte og avslørande om elevar eller foreldre, men gjennom læraryrket kjem ein tett inn på mange ulike sjebner som gjer inntrykk, seier Oen som hadde heile 60 låtar klar som han sende over til innspelingsstudio i Malmø i Sverige.

–Ut av desse 60 har dei plukka ut elleve låtar som kjem på albumet. Rett før koronautbrotet var eg i Malmø for å spele inn desse låtane. Då blei det finjustering i samarbeid med platestudioet, der resultatet er noko som eg kan stå for og er godt nøgd med, seier han som hentar inspirasjon til tekstane der han ferdast i dagleglivet. Til dømes på ein campingplass på sommarferie. Då mellom annadet nyleg pensjonerte ekteparet blei til inspirasjon for ein låt.

–Eg fekk studere dette ekteparet over tid, og oppfatta at dei hadde lite å prate om, kjende seg kanskje einsame i selskap med kvarandre. Og så blei det til ein låt, seier Oen som kom flyttande til Nordfjordeid i 2009, og har kone og to barn. Opphavleg er han frå Oen, nord på Øygarden utanfor Bergen.

Dagen etter at albumet kjem på marknaden fredag 27. november, blir det platesleppkonsert i Gymmen saman med lokale musikarar frå Nordfjordeid.