Næringslivet i Stad stilte opp

Allereie no kan dei som har bidrag nytte den digitale bøssa som ligg ute på Stad kommune si heimeside. Men alt er ikkje digitalt. Sist onsdag, den 14. oktober, vart ordførarduellen mellom ordførarane i Stad og Stryn til inntekt for TV-aksjonen gjennomført. Poenget med duellen err, eller va, at ordførarar og varaordførarar i Stad og Stryn skal kjempe om å få̊ flest mogleg bedrifter med på å støtte TV-aksjonen. Fjordabladet var på plass då Stad-ordførar Alfred Bjørlo dukka opp hos Eid Motor. Idar Sølvberg stilte velvillig opp og ytte eitt par tusenlappar til kamp mot plast i havet, som TV-aksjonen i år handlar om.