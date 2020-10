Manglar 45,9 millionar kroner

Nyhende

Slik situasjonen er no så manglar det altså 45,9 millionar kroner får å oppnå balanse i Stad-budsjettet for 2021. Finansutvalet og formannskapet skal ha årsbudsjett 2021 - økonomiplan 2021-2024 på bordet 22. oktober og det vert i saksutgreiinga opplyst at kommunedirektøren og hennar stab er i gang med å utarbeide tiltak som skal bidra til å kome så nær budsjettbalanse som muleg. Dette vil bli presentert i eit utvida dokument til finansutvalet og formannskapet den 12. november.