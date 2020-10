Fantastisk snuoperasjon av Eid sitt jentelag

Nyhende

– Sjølv om vi blir liggande under med to mål etter den første omgangen, var det jentene våre som var det beste laget på banen – spelemessig. Vi viste at Gaular hadde ein farleg spiss i Mina Bell Folland. Passar vi ikkje godt nok på spelarar av hennar kaliber blir det fort mål i mot, sa Eid-jentene sin trenar Henning Haugen som i pausen fortalde kva som måtte justerast på.