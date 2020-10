Nyhende

Heggjabygda og Leivdalen hjortevald har ein kvote på 220 dyr under haustjakta i år. Leiar for storvaldet, Torbjørn Leivdal fortel at ein god del av jaktfelta har skote veldig bra, og samla sett har ein den første månaden allereie skote godt over halvparten av tildelte løyve.