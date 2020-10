Slik gjekk det på landslagssamlinga

Nyhende

Sondre Nor Midthjell frå Eid IL var måndag til laurdag på G15 landslagssamling. På førehand sa han til Fjordabladet at å bli tatt ut på G15 landslaget og vere blant dei beste i landet i si aldersgruppe er ein draum som kjem i oppfylling og gjev endå meir motivasjon til å trene. Då Fjordabladet snakkar med han søndag kveld fortel han at det har vore ei oppleving for livet.