Vil skape glede med musikken

Nyhende

Stíne Norse frå Bergen har dei siste åtte åra vore busett i London, men grunna covid-19 situasjonen har ho flytta tilbake til Norge. No er ho på ein Lokalturne, og fredag kjem ho køyrande i ein heimebygd van og stiller med gitar, vokal og piano under ein konsert på Drage, Stadlandet. Det vert roleg, reint og organisk folk når Norse held konsert denne fredagen på Stadlandet. I 2018 gav ho ut sin første EP med fire låtar. Musikken er inspirert av artistar som Bon Iver, Bob Dylan, Patti Smith, Joni Mitchell, Nadia Reid og JFDR.

Dette er ein av dei første konsertane ho har etter at koronaen slo innover Europa og Norge.

– Grunnen til at eg reiser litt lenger nord er fordi eg håpar å kunne spreie litt glede og få samla folk gjennom musikken, trass i at det sjølvsagt vert etter restriksjonane som er sett. Dette var eigentleg planlagt før covid, så her er vi endeleg, fortel ho i ei pressemelding.

I tillegg til Stadlandet, skal ho også ha konsert på Sandane på laurdag, før turen går vidare til Bergen og Alver kommune.