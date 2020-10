Ny person koronasmitta i Stryn

Nyhende

Ein ny person i Stryn kommune har testa positivt på covid-19, melder Stryn kommune på eigne nettsider fredag. Personen som no er stadfesta smitta av koronaviruset skal nyleg ha vore på reise i område med høgt smittepress. Ifølgje Stryn kommune har personen vore i karantene etter reisa, og det er berre husstand som er nærkontaktar i Stryn. Smittebilde elles i kommunen skal vere uendra.

Onsdag kveld fekk Stryn kommune melding om at to personar busette i Stryn kommune hadde testa positivt på covid-19. Desse to har ikkje noko tilknyting til kvarandre, og begge har blitt smitta på reise. No er altså ein tredje person stadfesta smitta, denne også grunna reise.

To nye smittetilfelle av koronavirus i Stryn kommune Stryn kommune fekk seint i onsdag kveld informasjon om at to personar som er bustette i Stryn kommune har testa positivt på Covid-19.

Ifølgje Stryn kommune er dei siste smittetilfella eit resultat av den aukande smitta som er utanfor kommunen.