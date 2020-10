To nye smittetilfelle av koronavirus i Stryn kommune

Nyhende

Det melder Stryn kommune på si heimeside.

Personane har ingen tilknyting til kvarandre. Begge personane har blitt smitta på reise, og har vore i karantene etter at dei kom til Stryn. Begge personane har symptom som kan samanliknast med forkjøling. I samband med disse to smittetilfella er to nærkontakter sett i karantene i Stryn.

Kommunen opplever en har tilfredsstillande kontroll over smittevegar i desse to tilfella og smittetilfella har ikke noko verknad på normal drift og aktivitet i kommunen.

Lokalavisa Fjordingen var først til å omtale saka.