Rasering av bygda Markane med næringsareal

Nyhende

Stryn Kommune treng næringsareal og bustadareal får vi presentert om og om igjen. Dette er blitt ei sak som eg meiner ikkje berre er lokal i Stryn, men av både regional og nasjonal art. Vi har tatt det opp fleire gongar gjennom dei siste åra og skrive til folkevalde politikarar, som overser totalt det som har blitt skrive. Eg har hatt pågåande ei advokatsak gjennom fleire år. Sidan det er ei sak som ikkje er avslutta skal ikkje eg fokusere på rettssystemet i dette i innlegget, og reknar med rettssida av denne saka vert belyst i ein nasjonal nyheitsorganisasjon. Når det er sagt, så er det ingen tvil om at menneske har eit mykje dårlegare rettsvern enn til dømes sjeldne plantar.

Stryn Kommune presenterte 1.april 2016 gjennom lokalavisa Fjordingen, Kommunedelplanen Langeset- Stryn- Storesunde. Det ein arealplan, og gjennom Fjordingen fekk ein vite at Stryn Kommune har planar om å legge tre store næringsområde på omlag 500 daa, rundt heile Langeset. Ingen av oss som er fastbuande viste om desse planane og likefullt står det i Fjordingen uttale frå kommunen: - Vi har møtt stor positivitet blant grunneigarane. Eg er alvorleg sjuk av ME og saman med min familie skulle vi arrangere ME-konferanse 12. og 13. april. Fristen på å uttale seg på denne arealplanen var 19. april og planomtalen var på nærare 100 sider.

Dette innlegget er skrive over tid og denne saka har dessverre forverra min helsetilstand. Ingen av dei planlagde nye næringsområde er det per i dag starta opparbeiding på, og før det skal settast i gong må det gjennomførast ein reguleringsplan. Min barndomsheim på Langeset starta foreldra mine å bygge på slutten av 70-talet, og huset sto ferdig rundt 1980. På det tidpunktet var ikkje Stryn Miljø- og Næringspark (SMNP) opparbeida. Sidan den gong har fleire og fleire næringsverksemder etablert seg der. Per i dag er alt tilgjengeleg regulert næringsareal utbygd, og kontinuerleg pressa kommunen og politikarar meir og meir i dette område.

Det er fleire støykilder lokalisert i område. Vi har gjennom mange år etterlyst at det blir utarbeida eit støysonekart – eit område på kartet som syner kor totalt støybelasta områda er. Dette har vist seg å vere svært vanskeleg frå Stryn Kommune si side å få gjennomført. Eit eigedomsfirma kjøpte halve tomta på omlag 22,5 daa på «Skarsmyra» og starta opparbeiding i 2014. Dette skulle vere midlertidig støy i samband med opparbeiding av næringsområde, og område skulle vore ferdig i 2018. Stryn Kommune var i dialog med Direktoratet for Mineralforvaltning, vedrørande om opparbeiding av denne industritomta kom utanfor minerallova.

Skarsmyra er bestemt av reguleringsplan SMNP Nordre del vedtatt av kommunestyret 25.02.2013, til næring, lager og industri. Lagring skal i størst mogleg grad skje innandørs. Det er altså ikkje regulert til tungindustri. Likevel har Stryn Kommune helde oss for narr og vi veit at eit entreprenørfirma har etablert seg der, har drive med knusing og produksjon av steinmasse. Hausten 2018 inngjekk firmaet kontrakt med Statens Vegvesen om å ta i mot inntil 75 000 m3 steinmasse frå Blaksettunellane. Det vart sendt søknad til Stryn Kommune om å etablere eit steindeponi med areal 15 000 m3 og høgde 10 meter (inntil 150 000 m3) på Skarsmyra. Eg er på ingen måte ute etter å ta enkeltpersonar i denne saka, men meinar Stryn Kommune ikkje har gjort det dei er pålagt å gjere når det gjeld støykartlegging og dessverre har støyen ført til eit smertehelvette for meg som menneske. Støyen høyrdes langt ut i rekreasjonsområde, over store avstandar sør for Langeset.

Eit av dei nye næringsområda i kommunedelplanen (N103) er lokalisert på sørsida av RV 15 mellom Vegtun og Langesethøgda. Dette er i eit myrområde og plassert heilt inn til kulturminne den Trondhjemske postveg, 100-200 meter sør for vår bustad. Det betyr at blir dette område tatt har vi ingen plass å bu lenger. Myr er landjorda som lagrar mest karbon. For å synleggjere kor stor innverknad næringsutbygging i myrområde vil få på klimaeffekten må det reknast på karbonmengde. I tillegg fungerer myrområde som ein buffer når det gjeld klima, den lagrar store menger vatn under nedbør og fordampar under varme.

Totalt sett er her så mange faktorar i det Stryn Kommune kallar «Langesetområde», at eg meinar område burde vere av både regional og nasjonal verdi. Det bør belysast på eit overordna plan. Støy er det miljøproblemet som rammar flest menneske og det fører til helseproblem. Myr er ein veldig viktig naturtype når det gjeld klima. Den Trondhjemske postveg er kulturhistorisk minne. Langesetvatnet og Svingesetvatnet er delar av det verna vassdraget Hornindalsvatnet. Skogområda har eit rikt dyre- og fugleliv og ein bør bevare storfuglen sitt habitat. I tillegg er her fleire par hekkande traner i Markane. Garden Langeset er ein gamal gard, med arkeologiske utgravingar. Opphaveleg var Langeset ein gard og noverande generasjon er starta å produsere kortreist gardsmat.

Elles meinar eg at det er dårleg arealplanlegging og øydelegge allereie opparbeida bustadområde utanfor Stryn sentrum. - Øydelegge for dei fastbuande på Langeset og Markane, for legge næringsområde som er heilt ueigna plassert i dette område. Vi fekk spørsmål frå ein tidlegare kommunepolitikar om eg og min familie vurdere å flytte, for på Langeset er det planlagt industri og vi må berre rekne med støy. I tillegg at ein tek jordbruksareal for dette er eit område med lite befolkning, så er begeret fullt. Minimum er at politikarar som vedtek planar har vore på synfaring og veit nøyaktig kva område det er snakk om her.

Kva er ein heim og kvifor skal folk flytte heim? Eg trur trivsel på ein plass er eit avgjerande moment som aldri verte nemnt av politikarar. Eg spurde mi venninne som er sivilarkitekt om ho hadde ein enkel definisjon på ein heim. Ho svara, utan å tenkje for mykje på det: «ein plass der ein kjenner seg trygg og alltid har lyst å vende tilbake til, eller kanskje er det folket som utgjer heimen». Kanskje det kan stå som ein definisjon til ettertanke til politikarane våre.