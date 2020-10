Brødrene Aa-tilsette i karantene grunna korona

Nyhende

Tidleg i veka blei det kjent at ein koronasmitta hadde vore gjest i eit selskap i Gloppen. Alle som deltok der er sett i karantene, deriblant to tilsette i Brødrene Aa. Seinare i veka fekk ein tilsett i bedrifta positivt prøvesvar medan vedkomande var i karantene etter innreise til landet via Gardermoen.

Løpande kontakt

Brødrene Aa er i løpande dialog med kommunelegen i Gloppen for å få rettleiing til oppfølging av situasjonen. Det har blitt gjennomført kartlegging av moglege nærkontakter og karantene er iverksett til testresultat føreligg. Den tilsette som testa positivt gjorde dette ved grensa, etter å ha vore på reise til familien i heimlandet. Vedkomande har sidan ankomst vore i karantene og budd åleine, og i samråd med kommunelegen i Gloppen er vedkomande sett i isolasjon. Sidan den tilsette har vore i karantene og ikkje vore på arbeid er det ikkje fare for at dette tilfellet har medført spreiing til Brødrene Aa sitt verftsanlegg.

– Karantenesituasjonen og smittetilfellet vi no opplever minner oss på kor nær koronaen er, seier Tor Øyvin Aa, dagleg leiar i Brødrene Aa i ei pressemelding.

– Samstundes er vi glade for at vi ikkje har fått smitte inn i verksemda, takka vere smittevernsrutiner som fungerer.

Skjerpar rutinane med krav om to negative testar

Brødrene Aa har sidan koronautbrotet starta hatt eit eige beredskapsteam samansett av representantar for bedrifta og dei tilsette, og som kontinuerleg har overvåka situasjonen og iverksett smittevernstiltak. Ein stor del av arbeidsstokken er utanlandsk arbeidskraft som arbeider i turnus.

Etter friperiode i heimlandet har desse automatisk gått i karantene, og fyrst byrja i arbeid når resultatet frå test føreligg. Som eit ytterlegare førebyggingstiltak vil Brødrene Aa no krevje at dei det gjeld skal gjennom to testar før ein kan starte i arbeid.

─ Smittesituasjonane vi opplever rundt oss er ei påminning til oss alle om å vere forsiktige. Når vi ser på smitteutviklinga generelt, og ser kva konsekvensar koronaen har fått for andre verksemder og lokalsamfunn nær oss blir vi naturlegvis uroa. Koronaen er ein tøff periode som vi skal gjennom. Med godt smittevernsarbeid skal vi kjenne oss trygge, og sikre vår aktivitet både på kort og lang sikt, seier Tor Øyvin Aa til slutt i pressemeldinga.