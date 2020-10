2021-operaen er klar

Nyhende

Operetten – eller musikalen, som ein også kan kalle den – var opprinneleg skriven som opera til opninga av Den Norske Opera i Bjørvika i 2008, men vart framført først i 2010. No er operaen omskriven og bearbeida til ein litt kortare versjon enn opera-originalen, og med delvis ny musikk og nokre nye roller. Operetten har hatt stor suksess og vunne fleire prisar i Tyskland og Østerrike, og no vert det altså Noregspremiere i Operahuset Nordfjord, kjem det fram i ei pressemelding. Solistlaget er snart på plass og vert kunngjort om ikkje så lenge, når alle rollene er klare. I tillegg vert det flotte oppgåver for operakoret og dansarar.