Puslete budsjett for pensjonistane

Nyhende

Generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet saknar gode, spesifikke tiltak for alderspensjonistane i forslaget til statsbudsjett. Han påpeikar at tiltak som vart lova under koronaen til besøksvenner, tiltak mot isolasjon og anna, er krympa frå 400 millionar til ein post på 60 millionar til arbeid mot einsemd blant eldre.