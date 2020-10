Ein ny smitta

Nyhende

Ifølgje ferske tal frå Helse Førde testa ein person positivt for covid-19 i området tysdag. Totalt 367 prøver vart analysert i Helse Førde. Måndag testa tre personar positivt for covid-19 etter at 287 prøver vart analysert.

Grunna auka prøver, vert prøver analysert andre stadar i landet, og innbyggjarar frå Sogn og Fjordane har også testa positivt andre stadar. Helse Førde opplyser at desse prøvene som er analysert i andre laboratorium enn ved Førde sentralsjukehus vert ikkje rekna med i Helse Førde sine tal. Det vart mellom anna klart tysdag at totalt 80 er smitta i Hyllestad til no.

Ifølgje Helse Førde er ingen pasientar innlagde med stadfesta koronasmitte på sjukehusa i Helse Førde.

Seks av rundt 3000 tilsette i Helse Førde er heimeverande eller sjukmelde grunna korona.