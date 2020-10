Aukar tilskotet til Opera Nordfjord med 200.000 kroner

Nyhende

Regjering føreslår i Statsbudsjettet for 2021 å auke tilskotet til Opera Nordfjord med 200 000 kroner under posten «Musikk og scenekounst». Auken går til norsk uroppføring, som del av regjeringa si satsing for å styrke arbeidet med kulturelt mangfald, integrering og likestilling.