Eg registrerer at mange kjente politiske fjes, frå dei fleste politiske partia frå kommunane i Nordfjord dei siste dagane har skrive innlegg så blekket spruta om kven som har gjort kva for å få realisert Stad Skipstunnel, og kven som har svikta.

Eg har tenkt en del på dette når eg har lese lesarinnlegg i lokalpressa, og har undra meg på om eg skulle skrive et saftig innlegg om fråverande lokale politikara som har vist svært lita interesse for prosjektet Stad Skipstunnel, utanom når det er kommuneval eller når det er ministarar på besøk.

Men eg har konkludert at eg heller vil prøve meg på å oppfordre dei lokale politikarane frå alle parti til å øve press på våre sentrale ombodskvinner/menn frå alle partia på Stortinget, slik at vi kan få oppstartsmidla til vår «månelanding» Stad Skipstunnel.

Vi kan ikkje finne oss i bli «hersa» med på denne måten, no er det på tide å legge breisida til for å presse dei sentrale politikarene i alle parti til å ta til vet.

Skal vi som lokale politikara ha nokon som helst truverd er det no det må skje. Vi har venta lenge nok, Stad Skipstunnel har våre nok utgreia, no er det tid for handling. Det er ikkje over før det er over og eg har ikkje tenkt å gje meg. Sjølv om FrP sine sentrale politikara har vore tydeleg på at vi skal jobbe for oppstartsmidlar i Statsbudsjettet for 2021. Eg har allereie starta med å mase på våre politikara i FrP sentralt, for å minne dei på kor viktig prosjektet Stad Skipstunnel er for folk langs heile kysten, spesielt for oss på Vestlandet. Så eg oppfordrar alle lokalpolitikarane i Nordfjord til å gjere det same slik at vi får lande prosjektet Stad Skipstunnel.





