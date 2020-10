Styrkjer posisjonen som regionalt handelssenter

Nyhende

Den 11. september offentleggjorde Statistisk sentralbyrå statistikken for varehandelen for sjette tertial 2019. Samanliknar ein varehandelsomsetnad per innbyggar i 2016 med tilsvarande i 2019, så har Eid auka handelen per innbyggar med 17.460 kroner, eller 18,9 prosent. Ingen andre kommunar er i nærleiken av den veksten som Eid har hatt den siste fireårsbolken, bortsett frå turistkommunen Aurland som er i ein heilt spesiell situasjon.