Ole Martini innstilt til sentralstyret i Unge Venstre

Nyhende

Det kunngjorde valkomiteen i Unge Venstre i dag. Valet gjennomførast på Unge Venstres landsmøte den 30. oktober til 1. november i Oslo.

– Det er hyggeleg at valkomiteen har landa på at dei ønskjer meg som sentralstyremedlem, og så håpar eg at landsmøtet i Unge Venstre vel å gje meg denne tilliten, seier Ole Martini.

Trass sin unge alder, har 21-åringen frå Stad allereie ei relativt lang fartstid i politikken. Hans politiske engasjement starta i 2012 då han blei vald inn som medlem i Eid ungdomsråd. I dag er Martini blant anna leiar i Vestland Unge Venstre, styremedlem i Vestland Venstre og varamedlem til kommunestyret i Stad.

Ole Martini vart i juni samrøystes vald som ungdomskandidat til stortingsvalet 2021 av Vestland Unge Venstre. Martini stiller dermed som kandidat til Stortinget for Venstre i Sogn og Fjordane valkrins neste år.

– Eg gler meg til å drive valkamp for eit friare og grønare Noreg med moglegheiter for alle, kommenterer Martini.