Hareide - du held oss for narr

I morgon, onsdag 7. oktober, legg regjeringa fram statsbudsjettet for 2021. Som vanleg er det ein del lekkasjar i framkant av framlegginga av budsjettet. Dei aller fleste lekkasjane er positive, og ordførarar/politikarar lokalt får «æra» av å presenterte dei gode nyhenda. Men i førre veke lak samferdsleministeren, medviten eller ikkje, ei særs dårleg nyheit frå budsjettet. Stad skipstunnel blir nok ein gong ståande utan ei krone. Reaksjonane har ikkje late vente på seg. Både styringsgruppa for Stad skipstunnel, og ikkje minst Stad-ordførar Alfred Bjørlo, har gitt klart uttrykk for kva dei meiner om samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) sin lekkasje om at pungen er tom, og at det går ut over Stad skipstunnel. Løftebrot kallar prosjektleiar for Stad Skipstunnel nyhenda. Bjørlo gjev klart uttrykk for at han både er skuffa og forbanna over regjeringa, der hans eige parti er ei viktig brikke.