Erling Sande:

─ Oppsiktsvekkande ansvarsfråskriving frå Stad Venstre

─ Det er ei oppsiktsvekkande ansvarsfråskriving når Stad Venstre no skubbar alt ansvaret for at Stad skipstunnel ikkje får pengar på neste års statsbudsjett over på Knut Arild Hareide.