–Uakseptabelt løftebrot for kyst-Norge

Det seier Randi Paulsen Humborstad, prosjektleiar for Stad skipstunnel, i ei pressemelding etter at samferdselsminister Knut Arild Hareide sa til Bergens Tidende at regjeringa framleis har tenkt å realisere Stad skipstunnel, at skipstunnelen er eit svært spennande og unikt prosjekt for regjeringa, men at pengesekken hans er tom.