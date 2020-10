Regjeringa gir 470.000 kroner ekstra til Opera Nordfjord

Nyhende

- Opera Nordfjord er eit godt døme på korleis kulturlivet over heile Noreg har sørga for å svinge seg rundt og halde oppe aktivitet og tilbod i ei vanskeleg tid. Eg er veldig glad for at Regjeringa no aukar tilskota til museum og musikk- og scenekunstinstitusjonar over heile landet med 200 millionar kroner for første halvår 2021, og at Opera Nordfjord er mellom dei som får glede av dette, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V).