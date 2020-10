Legg inn gang- og sykkelveg i Selje

Nyhende

Utval for areal og eigedom går inn for å utvide planområdet «Detaljregulering for Selje sentrum» til å omfatte gang- og sykkelveg forbi Hammervik-svingen. Planområdet blir utvida til å ta med fylkesveg 618 aust til Hammerviksvingen, med det føremål å planlegge gang- og sykkelveg på denne strekninga. Dette er i samsvar med kommuneplanen sin arealdel for Selje 2017-2029, der linje for gang- og sykkelveg er lagt inn på nedsida av fylkesvegen langs sjø. Plangrensa er difor lagt åtte meter frå sørleg vegkant. Dette vil gi plass til tre meter brei gang- og sykkelveg i tre meters avstand frå fylkesvegen, og annan veggrunn på utsida av gang- og sykkelvegen. Vidare er utvalde avkøyrsler og kryss på nordsida av fylkesvegen tekne med i framlegget til planområde.