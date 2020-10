Nyhende

Svein Rotevatn (V) og Hogne Bleie (Frp) røysta for eit framlegget frå Bleie om at klagen på vedtak om avslag vart imøtekomen. Gunn Sande (Sp), Kirsti Ohrvik Olsen (V), Jostein Huneide (H), Reiel Fagerlid (Sp) og Therese Lien Smenes (Ap) røysta for kommunedirektøren si tilråding om å ikkje imøtekome klagen, som dermed vart vedteken med fem mot to røyster.