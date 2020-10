Nyhende

– Her snublar regjeringa ti meter før målstreken. Når Stortinget har vedteke at Stad skipstunnel skal byggast, er det ikkje akseptabelt at regjeringa ikkje kan finne desse pengane, seier Bjørlo som no vil ha med seg heile Vestlandet, Vestland fylke og Møre og Romsdal for å få byggjestart neste år.