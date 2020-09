Manglar to av fire faste overlegar

Nyhende

På medisinsk seksjon på Nordfjord sjukehus er det fire faste overlegestillingar. Status no er at to fast tilsette overlegar i totalt 1,4 stilling har slutta i løpet av inneverande år. Det inneber at ein no har to faste overlegar på medisinsk avdeling, ein av dei med spesialisering innan gastro og ein kardiolog.