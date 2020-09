Gleda med kultur

Nyhende





Då landet stengde ned på grunn av koronapandemien kom det som eit sjokk på oss alle. Mjøl, gjær, pasta, hermetikk og dopapir fann kjapt vegen til handlekorgene. Alt var usikkert. Ingen visste kor lenge dette ville vare. Vi visste ikkje kva vi kunne vente oss.

Heimekontor og heimeskule vart kvardagen for mange. Vi kunne ikkje møte kvarandre. Folk vart permitterte, klesbutikkane opplevde fullstendig kjøpestopp, og eldre vart sitjande åleine på sjukeheimane utan å få møte sine næraste. Alt av fritidstilbod vart stengt ned. Mykje har endå ikkje kome i gang igjen.

Men opp i det heile har vi no grunn til å glede oss. Gleda over å igjen få oppleve kultur og scenekunst. Opera Nordfjord er ein av dei første i landet som set i gang ein full produksjon som vitnar meir om det normale livet vi er vande med.

Onsdag er det duka for deira tradisjonelle haustproduksjon – denne gong musikalen Mannen frå La Mancha.

Det er med ei viss spenning. Opera Nordfjord veit dei tapar pengar i år, med føler samfunnsansvaret for å gi kultur til folket.

Dei som står på scena og sit i orkesteret gleder seg over å få utøve yrket sitt igjen. Mange andre stadar i landet og verda forøvrig er dette framleis heilt uaktuelt.

Men her i vesle Nordfjord har vi sjanse til å oppleve kultur på scena igjen.

Fordi det må vere avstand mellom seta er det berre halvparten av det normale som kan oppleve scenekunsten frå Opera Nordfjord. At det framleis er ledige billettar igjen vitnar kanskje om at det er mange som fryktar smittefare, og at ein er redd at ein kjem for tett på kvarandre som publikum.

Opera Nordfjord bedyrar at dei tar smittevern alvorleg, og måten dei har lagt opp til førestillingane får dei no honnør for. Så er det opp til oss alle å også passe på å halde avstand.

Tvi, tvi til alle aktørar på og bak operascena.